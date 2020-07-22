Бишкек, , 12:29 — REGNUM Киргизия заняла первое место среди стран мира по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. жителей за последние семь дней, пишет 22 июля газета The New York Times.

В республике обнаружено 266 новых случаев на 100 тыс. жителей. Следом идут Оман — 214 случаев, Бахрейн — 206, Черногория — 176, Панама — 169 и ЮАР — 145. По число летальных исходов на 100 тыс. человек в Киргизии зафиксировано 15 случаев, в Китае — 9, Панаме — 5, по четыре в Перу и Бразилии.

Отметим, по состоянию на 22 июля в Киргизии выявили 29 359 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 760 человек, скончались 1123 пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: В регионах Киргизии ухудшилась ситуация с коронавирусом — премьер-министр