Москва, , 09:10 — REGNUM В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 26 млн. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 26 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 296 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 267 315 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский портал препринтов COVID-19 PREPRINTS запустили специалисты Роспотребнадзора совместно с медицинским и научным сообществом.