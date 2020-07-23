Москва, , 06:15 — REGNUM Российский портал препринтов COVID-19 PREPRINTS запустили специалисты Роспотребнадзора совместно с медицинским и научным сообществом. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Цель нового портала — повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19, расширить сотрудничество между учёными, информировать о результатах исследований», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы публикаций на портале получат возможность ознакомить научное сообщество с результатами своих исследований и получить обратную связь от коллег до публикации в журнале.

На сайте портала, в свою очередь, сообщают что ресурс создан и поддерживается РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора.

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