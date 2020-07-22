Тегеран, , 14:36 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Ирана подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на более чем 2,5 тысяч и превысило 281 тыс. Об этом 22 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По данным ведомства, за истекшие сутки в стране было выявлено 2586 новых заразившихся коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 281 413.

Кроме того, указывается, что за этот же период в Иране от COVID-19 умерли 219 пациентов и потому общее число летальных исходов стало 15 853.

Также уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 244 840 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа в Бангладеш было выявлено свыше 2,7 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.