Дакка, , 14:20 — REGNUM За последние 24 часа в Бангладеш было выявлено свыше 2,7 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 июля сообщает минздрав страны.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа в стране было выявлено 2744 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число стало 213 254.

Кроме этого, сообщается, что за этот же период в Бангладеш от COVID-19 скончались 42 пациента и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 2751.

При этом указывается, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились свыше 177 тыс. человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Грузии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 24 и стало составлять 1073.