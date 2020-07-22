Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Общее количество выявленных в Грузии случаев заражения коронавирусной инфекцией за истекшие сутки выросло на 24 и стало составлять 1073, при этом власти Грузии не считают такой резкий рост числа новых заразившихся поводом для паники. Об 22 июля заявила журналистам глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе.

«Сегодняшние данные инфицированных требуют внимания, но это не значит, что ситуация не контролируется. Оснований для паники нет», — заявила она по поводу последних обнародованных на сайте правительства Грузии по мониторингу ситуации с COVID-19, на которых ранее в течение месяца ежесуточное количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 составляло от 2 до 11.

Также ранее уточнялось, что грузинский минздрав связывает такое большое число новых выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией с селами Гардабанского муниципалитета, где 21 июля началось активное массовое тестирование населения.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в Грузии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 не изменилось за сутки и по-прежнему составляет 16.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Донецкой Народной Республике подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 16 и стало составлять 1550.