Донецк, , 13:55 — REGNUM Общее количество выявленных в Донецкой Народной Республике (ДНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 16 и стало составлять 1550. Об этом 22 июля сообщает минздрав ДНР.

«Всего по состоянию на 10:00 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев (коронавирусной) инфекции … на территории Донецкой Народной Республики — 1550», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за последние сутки никто в ДНР не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 92.

При этом отмечается, что на данный момент в республике 725 пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Луганской Народной Республике (ЛНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусом в период с 19 июля по сегодняшний день выросло на один и стало составлять 601.