Луганск, , 11:53 — REGNUM Общее количество выявленных в Луганской Народной Республике (ЛНР) подтвержденных случаев заражения коронавирусом в период с 19 июля по сегодняшний день выросло на один и стало составлять 601. Об этом 22 июля рассказали журналистам в минздраве ЛНР.

«Всего по состоянию на 9:00 (совпадает с мск) 22 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев (коронавирусной) инфекции … на территории Луганской Народной Республики — 601», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время в ДНР от COVID-19 вылечились 535 пациентов. Кроме этого, уточняется, что за этот же период никто в республике не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 15.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Грузии было подтверждено 24 новых случая коронавируса, и по состоянию на 10:00 часов 22 июля общее число зараженных достигло 1073 человека.