Тбилиси, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 24 новых случая коронавируса, и по состоянию на 10:00 часов 22 июля общее число зараженных достигло 1073 человека. За этот же период из COVID-клиник выписались 4 пациента, и общее число выздоровевших достигло 907 человек. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте stopcov.ge.

В графе скончавшихся числится 16 летальных исходов, в режиме карантина содержатся 5692 человека, в стационарах под наблюдением остаются 275 пациентов.

По информации Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, в стране появилась так называемая новая «горячая точка» — Гардабанский муниципалитет. Здесь проводится массовое тестирование населения на коронавирус. Источник заражения нескольких пациентов неизвестен, и эпидемиологи изучают их возможные контакты.