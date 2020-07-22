Москва, , 10:33 — REGNUM Решение о том, что традиционный выпускной для школьников будет проведен в столице России 24 июля, ввиду улучшения санитарно-эпидимеологической ситуации с коронавирусом, приняли власти Москвы. Об этом 22 июля сообщила журналистам заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам Раковой, власти города приготовились к проведению выпускного и ввиду того, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Москве и России снижается, на сегодняшний день ими принято решение о проведении традиционного выпускного.

«Праздник пройдет 24 июля в Парке Горького», — заявил заместитель столичного градоначальника.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве за минувшие сутки ещё 1168 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.