Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве ещё 1168 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом 22 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — сказала она.

По данным вице-мэра, за сутки выздоровели 1168 пациентов, всего — 172 939 пациентов.

Тем, кто поправил своё здоровье, предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.

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