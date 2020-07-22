Москва, 22 июля 2020, 09:26 — REGNUM В Москве ещё 1168 человек выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом 22 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — сказала она.
По данным вице-мэра, за сутки выздоровели 1168 пациентов, всего — 172 939 пациентов.
Тем, кто поправил своё здоровье, предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.
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