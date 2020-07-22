Москва, , 09:31 — REGNUM Свыше 267 тысяч граждан на территории России в настоящее время остаются под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации (из-за подозрения на коронавирус) остается 267 171 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет свыше 25,7 млн, 255 тысяч из которых были проведены за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец рассказала, что ультрафиолет и высокие температуры губительно влияют на коронавирус.