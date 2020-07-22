Москва, , 08:37 — REGNUM Ультрафиолет и высокие температуры губительно влияют на коронавирус. С их помощью можно за короткое время убить вирус, находящийся на поверхностях. Об этом заявила ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова» Галина Компанец.

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При этом эксперт подчеркнула, что эти методы не защищают от прямой передачи коронавируса при контакте с инфицированным человеком.

«Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро», — пояснила РИА Новости вирусолог.

При этом, по её словам, в жаркое время вирус в окружающей среде погибнет всего за час.

Компанец отметила, что ультрафиолет эффективно обеззараживает воздух в помещениях. Кроме того, он способствует выработке витамина D и, следовательно, укреплению иммунитета. Однако долгое нахождение на солнце не снизит риск заражения, если больной человек чихнул или кашлянул рядом с вами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к такому же выводу пришли и учёные из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета. Специалисты заявили, что ультрафиолетовое излучение способно быстро и полностью уничтожить коронавирус.

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