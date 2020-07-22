Москва, , 09:27 — REGNUM В России будет реализована программа противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Впервые она будет финансироваться из федерального бюджета. Об этом 22 июля сообщает газета «Известия» со ссылкой на методические материалы Министерства финансов РФ.

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Уточняется, что на борьбу с антироссийскими антиисторическими фейками на ближайшие три года Минфин РФ заложит несколько миллионов рублей. Точная сумма поддержки пока не называется. Но получатель этих средств уже известен — это фонд «История Отечества».

Как пояснил изданию исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, в рамках программы предполагается публикация архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории. Кроме того, планируется более оперативно реагировать на попытки исказить ход событий.

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«На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии», — добавил Могилевский.

Добавим, что в 2020 году поддержка фонда «История Отечества» составила 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность борьбы с фальсификациями истории, а также указывал на необходимость сохранить историческую правду о Второй мировой войне. По словам главы государства, противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой.

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