Ржев, Тверская область, , 14:23 — REGNUM Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями. Об этом сегодня. 30 июня, на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ржевский мемориал — ещё один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя […] который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями, — сказал президент РФ. — Мы такого не допустим».

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Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании мемориала и подчеркнул, что чтить, помнить каждого героя — это святой долг.

«Мы обязаны беречь и сохранять историческую правду, — добавил российский лидер. — Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Тверской области состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, посвящённому советским воинам, погибших в ходе кровопролитных боёв подо Ржевом 1942−1943 годов. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, губернатор региона Игорь Руденя, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, а также ветераны Великой Отечественной войны.