Пекин, , 08:19 — REGNUM На территории Китая за прошедшие 24 часа было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в это число входит 14 активных случаев и 22 носителя SARS-CoV-2 без симптомов, а также, что девять активных случаев являются локальными (зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе), остальные — ввозные.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в Китае на сегодняшний день составляет 83 707.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране за минувшие сутки не изменилось и по-прежнему составляет 4634, при 78 840 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Филиппин распорядились выпустить 21858 заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в переполненных тюрьмах.