Манила, , 07:01 — REGNUM Власти Филиппин распорядились выпустить 21 858 заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в переполненных тюрьмах, сообщает пресс-служба управления внутренних дел филиппинского правительства.

Отмечается, что столько заключенных было выпущено из тюрем в период с 17 марта по 13 июля. При этом часть из них была выпущена под залог или под условно-досрочное освобождение. Часть заключенных была амнистирована.

Также сообщается, что к 15 июлю в филиппинских тюрьмах было 180 активных случаев заболевания COVID-19. Из них 126 заболевших являлись заключенными, остальные 54 — персонал исправительных учреждений.