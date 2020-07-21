Ташкент, 21 июля 2020, 13:37 — REGNUM Министерство транспорта Узбекистана призвало службы такси выключить функцию автоматического повышения тарифа в часы пик. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Навруз Ашурматов, сообщает 21 июля издание Spot.
Минтранс провел видеоконференцию с руководителями службы такси и сервисами-агрегаторами. Ашурматов отметил, что компании пошли навстречу и изменили повышающие коэффициенты.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня власти Узбекистана приобрели 500 электромобилей китайского производства. Все автомобили планируется передать в городскую службу такси.
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