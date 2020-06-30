Ташкент, , 13:53 — REGNUM Власти Узбекистана купли в Китае 500 электромобилей для службы такси Ташкента, сообщили 30 июня в пресс-службе хокимията (администрации) узбекистанской столицы.

Автомобили пока планируется заряжать от обычной розетки, но в будущем будет закуплено десять специальных заправочных станций. Представитель китайской компании Азамат Рашидов отметил, что в городские условиях китайские электромобили могут проехать 419 км.

По его словам, один километр пути обходится в 50−60 сумов (34−41 копейки). Автомобиль стоит $23−25 тыс., а на аккумуляторы предоставляется восьмилетняя гарантия.

Как сообщало ИА REGNUM, в узбекистанской свободной экономической зоне «Коканд» китайская компания Silk Road Company планирует построить завод по производству элкетромобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские электромобили будут выпускаться в Узбекистане