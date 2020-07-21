Бишкек, , 12:35 — REGNUM Власти Киргизии начали подготовку проекта по строительству 100-местных инфекционных больниц в столице республики и городе Оше. Об этом сообщил премьер-министром Кубатбек Боронов, обсуждая с президентом Сооронбаем Жээнбековым меры, предпринимаемые правительством для борьбы с коронавирусом.

По словам главы правительства, в Бишкеке уже определен участок под строительство на территории республиканской клинической инфекционной больницы.

Он также доложил главе государства о мерах по устранению дефицита лекарств для лечения пациентов, у которых подтвердился диагноз «COVID-19».

Боронов отметил, что из Узбекистана уже поступила партия антикоагулянтов, в ближайшее время ожидаются поставки различных медпрепаратов из Китая, а также ведутся переговоры с фармацевтическими заводами Индии и Ирана.

В свою очередь президент Жээнбеков обратил внимание на отсутствие должного порядка в работе обсервационной зоны «Семетей» на территории бывшей американской военной авиабазы в столичном аэропорту «Манас».

В ответ на это премьер-министр заявил, что контроль там усилен, и накануне произошла смена руководителя обсервационной зоны.