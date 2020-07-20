Бишкек, , 16:16 — REGNUM Распространяемые в соцсетях слухи о том, что заразившиеся коронавирусом министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболат Усенбаев улетели лечиться в Германию, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 20 июля, на брифинге заявил замглавы минздрава Мадамин Каратаев.

Садиржан Абдикаримов Med.kg

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По его словам, оба высокопоставленных чиновника проходят курс лечения в Республиканской клинической инфекционной больнице в столице Киргизии.

«Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время главу министерства здравоохранения и его заместителя планируют выписать из клиники», — уточнил Каратаев.

Отметим, что пользователи киргизского сегмента социальных сетей по-прежнему не верят заверениям чиновников о том, что министр здравоохранения и его заместитель лечатся от коронавируса в Киргизии, а не за рубежом. Они требуют представить общественности доказательства того, что руководство минздрава не покидало территорию республики, а также объяснить, кого вывозили за рубеж рейсом санитарной авиации.