Бишкек, 20 июля 2020, 16:16 — REGNUM Распространяемые в соцсетях слухи о том, что заразившиеся коронавирусом министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов и его заместитель Нурболат Усенбаев улетели лечиться в Германию, не соответствуют действительности. Об этом сегодня, 20 июля, на брифинге заявил замглавы минздрава Мадамин Каратаев.
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По его словам, оба высокопоставленных чиновника проходят курс лечения в Республиканской клинической инфекционной больнице в столице Киргизии.
«Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время главу министерства здравоохранения и его заместителя планируют выписать из клиники», — уточнил Каратаев.
Отметим, что пользователи киргизского сегмента социальных сетей по-прежнему не верят заверениям чиновников о том, что министр здравоохранения и его заместитель лечатся от коронавируса в Киргизии, а не за рубежом. Они требуют представить общественности доказательства того, что руководство минздрава не покидало территорию республики, а также объяснить, кого вывозили за рубеж рейсом санитарной авиации.
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