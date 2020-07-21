Вильнюс, , 12:28 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Литвы было выявлено два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с COVID-19.

Также сообщается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике стало составлять 1949.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Литве не изменилось за минувшие сутки и по-прежнему составляет 80 при 1601 вылечившемся от нового заболевания.

При этом указывается, что за время эпидемии в стране было проведено 486 224 теста на коронавирус, 1617 из которых за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии за последние сутки коронавирус диагностировали у 47 медицинских работников.

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