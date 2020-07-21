Бишкек, , 12:15 — REGNUM В Киргизии за последние сутки коронавирус диагностировали у 47 медицинских работников. Об этом сегодня, 21 июля, на брифинге заявила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, больше всего медиков, у которых подтвердился диагноз «COVID-19», выявлено в Чуйской области — 15 человек, в Ошской области — 10 человек и в столице республики — 9 человек.

Также коронавирусную инфекцию диагностировали у шести медицинских работников в городе Оше, у четырех — в Баткенской области и у трех — в Иссык-Кульской области.

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 2 428 киргизстанских медицинских работников.

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