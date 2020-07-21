Баку, , 10:39 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Азербайджана утром 21 июля сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), принадлежащих ВС Армении. Об этом 21 июля сообщает азербайджанское минобороны.

По данным военного ведомства, 21 июля ВС Армении посредством использования двух БПЛА попытались провести разведывательные полеты над позициями ВС Азербайджана в 00:30 по местному времени (23:30 20 июля мск) в направлении Агдамского района фронта и в 08:45 по местному времени (07:45 мск) над позициями в направлении Товузского района государственной границы двух стран.

«Оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 июля генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Армению и Азербайджан проявить сдержанность, на которую только способны Ереван и Баку.