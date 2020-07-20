Нью-Йорк, США, 20 июля 2020, 19:47 — REGNUM Проявить сдержанность, на которую только способны Ереван и Баку, призвал две конфликтующие стороны Антониу Гутерреш, генсек ООН.
Эти слова протранслировал журналистам 20 июля официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь дней длится приграничное обострение между Арменией и Азербайджаном.
Армения сообщает о четырёх убитых военных, 20 госпитализированных военных, 16 легко раненых военных, двух раненых полицейских и одном раненом мирном жителе.
Потери Азербайджана составляют 12 убитых военных, одна жертва среди мирного населения, четверо раненых военных.
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