Колтуши, Ленинградская область, , 10:03 — REGNUM Власти Ленинградской области сняли режим ЧС в Колтушах, где жители пять лет не могли добиться ликвидации свалки, организованной на арендуемой территории предпринимателем. Соответствующее постановление о прекращении режима подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Решение о снятии режима ЧС было принято на заседании комиссии правительства Ленинградской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По итогам выездной инспекции и изучения результатов исследований Роспотребнадзора и Госэконадзора комиссия сделала заключение, что экологическая обстановка на территории бывшей свалки восстановлена.

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«За 1,5 месяца с этой территории было вывезено более 70 тысяч кубических метров мусора», — отметили в ведомстве.

Дальнейший контроль за ситуацией на обозначенной территории будет закреплен за администрацией Колтушского сельского поселения.

Напомним, крупная нелегальная свалка в Колтушах под Петербургом, из-за которой власти Ленинградской области установили на территории района режим ЧС, была полностью ликвидирована к середине июля. Пользователю земли выставлены счета на сумму 380 млн рублей.

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В ближайшее время область планирует настаивать на изъятии земельного участка. Помимо этого, Дрозденко поручил экономическому блоку правительства проанализировать возможность организации на этой площадке технопарка.

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