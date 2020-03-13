Колтуши, Ленинградская область, , 14:24 — REGNUM Власти Ленинградской области опубликовали предварительные результаты проб воздуха, воды и почвы с несанкционированной свалки в районе поселения Колтуши (Всеволожский район), из-за которой в поселении был введён режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из участков промзоны «Соржа — Старая» в течение нескольких лет складировали и сжигали отходы. Несанкционированная горящая свалка нанесла ущерб региональному бюджету не менее чем в 80,5 млн рублей.

По данным областного госэконадзора, в несанкционированных отходах обнаружены вещества высокого класса опасности, а по результатам бурения выявлены нарушения гумусового слоя, а также подтвержден высокий класс опасности отходов, размещенных на свалке.

«Пробы воды проводятся по 30 показателям, на сегодняшний день превышений вредных веществ не выявлено», — уточняют в обладминистрации.

При этом региональный Роспотребнадзор обнаружил превышение фенола, формальдегида и дигидросульфида в воздухе на самой свалке, однако границы прилегающих территорий — чистые.

Напомним, на ликвидацию свалки будут выделены средства из резервного фонда губернатора. Впоследствии в рамках регрессного иска возможно будет взыскать затраты с владельцев загрязненного участка.

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