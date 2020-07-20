Саратов, , 17:21 — REGNUM Глава Духовного управления мусульман Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов выписался из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. Сообщение об этом публикует региональный штаб по борьбе с COVID-19.

После проведенного лечения Мукаддаса Бибарсова 5 июня перевели в общую палату из реанимации, в которой он находился с 28 мая. Муфтий уже приступил к работе, о первых встречах и мероприятиях появилась информация на его странице в соцсетях.

ИА REGNUM напоминает, что у муфтия Саратовской области коронавирус выявили еще в мае. С 27 мая он был госпитализирован в одну из саратовских клиник. Состояние главы ДУМ оценивалась как удовлетворительное.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, выздоровели с начала пандемии 4746 человек, скончался 51 пациент.

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