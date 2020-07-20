Саратов, , 09:58 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 20 июля коронавирус подтвердился у 8349 человек, за сутки положительные тесты получили еще 93 пациента. Выздоровели с начала пандемии 4746 человек, за сутки — 25 саратовцев. С момента наблюдения скончался 51 пациент, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 15 человек, в 77 случаях — заражение из неустановленных источников, один человек с признаками ОРВИ прибыл с другой территории.

Больше всего зараженных среди лиц старше 60 лет — 40 человек, один несовершеннолетний.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 232 тыс. исследований, за сутки — свыше 3 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 июля выздоровели после заражения коронавирусом 64 859 человек.

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