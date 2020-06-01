Саратов, , 12:04 — REGNUM Муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов получил положительный тест на коронавирус, он госпитализирован, информирует пресс-служба регионального духовного управления мусульман (ДУМ).

Как сообщает пресс-служба ДУМ, «на фоне интенсивной и напряжённой работы последнего периода, несмотря на принятые меры профилактики, муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов 27 мая 2020 года по причине повышенной температуры и ряда других характерных симптомов обратился к врачебной помощи. Муфтий прошел тест на COVID-19, который, к сожалению, оказался положительным».

Мукаддас-хазрат Бибарсов проходит лечение в одной из больниц Саратова. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах сегодня, 1 июня, на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

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