Тегеран, , 14:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 217 пациентов. Об этом 20 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По ее данным, в результате этого общее число летальных исходов в стране стало составлять 14 405.

Также сообщается, что за этот же период в Иране было выявлено 2414 новых заразившихся коронавирусом и потому их суммарное количество возросло до 276 202.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в стране 240 087 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 681 и стало составлять 38139.