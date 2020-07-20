Бухарест, , 14:21 — REGNUM Общее количество выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа возросло на 681 и стало составлять 38 139. Об этом 20 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 38 139 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это же время в стране было зафиксировано 29 скончавшихся от COVID-19 и в результате суммарное количество летальных исходов достигло 2038.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в Румынии свыше 25,2 тысяч пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Киргизии зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.