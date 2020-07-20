Бишкек, , 13:34 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировано 611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 20 июля, на брифинге заявил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Больше всего заразившихся выявлено в столице республики, городе Бишкеке — 300 человек.

Затем следуют Чуйская область — 92, город Ош — 77, Ошская область — 55, Джалал-Абадская область — 36 и Баткенская область — 34.

Замыкают список Иссык-Кульская и Нарынская области, в которых за сутки зарегистрировано только 12 и 5 новых случаев заболевания COVID-19, соответственно.

За все время с момента объявления пандемии в Киргизии выявили 27 143 случая заражения коронавирусом.

В Киргизии за прошедшие сутки скончались 34 пациента с коронавирусом. А всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 037 летальных случаев среди заразившихся коронавирусом.