, 09:18 — REGNUM Самолёт «Аэрофлота» с 367 российскими гражданами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву 20 июля. Об этом говорится на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Рейс SU103 должен прибыть в «Шереметьево» в 11:45 мск. Из Москвы пожелавшие вернуться на родину граждане отправятся в другие города.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уточнил в Facebook, что вывозной рейс из США стал 15-м по счёту. Среди пассажиров — семь младенцев, а также 68 человек, которым возвращение требовалось «по неотложным причинам гуманитарного характера».

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