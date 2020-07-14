Москва, , 13:32 — REGNUM Животные, которых пассажиры вывозного рейса из Шанхая были вынуждены оставить в аэропорту из-за отказа компании «Аэрофлот» взять их на борт, отправлены в Москву.

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«Аэрофлот» отправил в Москву десять животных, оставленных в международном аэропорту «Пудун» россиянами с вывозного рейса», — говорится в сообщении ТАСС в телеграмм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» отказалась брать на борт самолёта, совершавшего вывозного рейс из Шанхая, некоторых животных. Как пояснил генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский, в аэропорту «Пудун» зарегистрироваться на вывозной рейс собирались около 40 пассажиров более чем с 70 животными. Однако по существующим летным правилам на борт самолёта можно было принять не более трети предъявленных питомцев. В результате большая часть пассажиров, не получивших разрешение на перевозку животных, приняли решение вылетать без них.