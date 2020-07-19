Баку, , 21:45 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 388 и достигло 27 521. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 388 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончались 354 пациента с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 18 956 человек, в больницах остаются 8200 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что на территории страны за истекшие 24 часа было выявлено более 900 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Турции за сутки выявили 924 новых случая заражения SARS-CoV-2