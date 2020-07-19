Анкара, , 21:24 — REGNUM На территории Турции за истекшие 24 часа было выявлено более 900 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Это следует из данных инфографики, обнародованных 19 июля министром здравоохранения страны Фахреттином Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

По последним данным, за минувшие сутки в стране было выявлено 924 новых заразившихся SARS-CoV-2, и потому их общее число достигло 219 641.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончались 16 пациентов, и в результате суммарное количество летальных исходов стало составлять 5491.

Также указывается, что в настоящее время в стране 202 010 человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля минздрав Израиля сообщил, что общее число выявленных на территории страны подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 800 и превысило 50 тыс.