Берн, , 21:56 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 259 848 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии. Об этом сообщается 18 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, всего на сегодняшний день выявлено уже 13 876 441 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 7360 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 593 087.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 237 743 новом случае заражения коронавирусом.

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