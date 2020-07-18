Балтимор, США, , 04:05 — REGNUM Число скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 во всём мире превысило 600 тысяч. Об этом сообщается на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, ведущего подсчёты в США и мире на основе данных властей и международных организаций, на 07:50 мск 18 июля в мире от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, скончались 600 665 пациентов.

Наибольшее число умерших было зафиксировано в США — 139 128 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 17 июля, в мире было зарегистрировано 580 045 скончавшихся пациентов с COVID-19.

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