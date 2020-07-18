Анкара, , 20:41 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Турции было выявлено более 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это следует из данных инфографики, обнародованных 18 июля министром здравоохранения страны Фахреттином Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

По последним данным, за минувшие сутки в стране было выявлено 918 новых заразившихся SARS-CoV-2 и потому их общее число достигло 218 717.

Кроме этого, уточняется, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончались 17 пациентов и в результате суммарное количество летальных исходов стало составлять 5475.

Также указывается, что в настоящее время в стране 201 013 человек вылечились от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 497 и достигло 27 133.

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