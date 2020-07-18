Приштина, , 21:04 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 18 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 562 образцов в крае было выявлено 145 новых случая заражения коронавирусом. 171 человек был признан излечившимся. Эти результаты можно назвать позитивными по сравнению с высокими результатами последних дней, а потому в минздраве Косово 15 июля заявили, что эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 5617 случаев заражения коронавирусом. 130 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — сегодня. 2811 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2676 человек.

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На стационарном лечении находятся 492 пациента, из них 35 подключены к аппаратам ИВЛ, 13 находятся в клиническом состоянии. 260 пациентов нуждаются в оксигенотерапии.

По мере того как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти. Тем временем в понедельник, 13 июля, вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего, на территории Косово прекращена работа детских садов.

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