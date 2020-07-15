Приштина, , 00:25 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 424 образцов в крае было выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. 103 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 5118 случаев заражения коронавирусом. 108 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19, из них шестеро — 13 июля. 2370 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2640 человек.

По мере того, как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти.Тем временем в понедельник 13 июля вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего, на территории Косово прекращена работа детских садов.

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