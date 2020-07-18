Баку, , 18:15 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 497 и достигло 27 133. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 497 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончались 349 пациентов с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 18 450 человек, в больницах остаются 8334 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии сообщили, что еще 80 человек за сутки поступили в медицинский центр COVID-19 (город Кишинев) с подозрением на инфицирование коронавирусом.

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