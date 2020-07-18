Кишинёв, , 13:22 — REGNUM Еще 80 человек за сутки поступили в медицинский центр COVID-19 (город Кишинев) с подозрением на инфицирование коронавирусом, сообщили 18 июля в пресс-службе Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Сообщается также, что за сутки вылечились еще 270 человек (всего 14 183 человека). В тяжелом состоянии остаются 362 пациента, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 967 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

В Министерстве здравоохранения также сообщили о регистрации еще одного летального случая (всего умерли 676 человек).

Отметим, в Молдавии на текущий момент коронавирус выявили у 20 494 человек, 1372 из которых в Приднестровье.