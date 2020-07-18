Белград, , 16:53 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки выявили 389 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались девять пациентов. Об этом 18 июля сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране достигло 20 498.

Отмечается, что число летальных исходов с начала пандемии в Сербии составляет 461.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщили, что в Приднестровье выявили одиннадцать случаев инфицирования коронавирусом.

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