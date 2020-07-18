Тирасполь, 18 июля 2020, 13:21 — REGNUM В Приднестровье выявили одиннадцать случаев инфицирования коронавирусом, сообщает 18 июля пресс-служба Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Среди инфицированных четверо жителей Рыбницы, две жительницы Бендер, жительница села Кицканы Слободзейского района, 7-летняя девочка из села Тея Григориопольского района и трое жителей Тирасполя.
Всего в Республике на текущий момент подтверждено 1359 случаев заражения коронавирусом. 1144 человека выздоровели, 50 — умерли.