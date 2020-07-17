Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Доноров «антикоронавирусной» плазмы решили простимулировать выплатами. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

«Размер выплаты зависит от объема сданной плазмы, максимальная сумма — 5000 рублей. Средства будут направлены из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга», — объяснили в Смольном. Ценовой диапазон в зависимости от объема не уточняется.

Сейчас по рекомендациям Минздрава плазму уже переболевших COVID-19 используют в терапии для лечения других пациентов. Врачи говорят, что особенно хорошо она помогает на ранних этапах заболевания.

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Ранее медики уже призывали сдавать плазму, так как в Петербурге наблюдается ее дефицит.

Напомним, смертность в Петербурге в июне превысила показатели 2019 года на 55%. В Смольном подтвердили, что это связано в первую очередь с COVID-19.

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