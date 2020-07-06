Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM В Петербурге заготовили около 70 литров антикоронавирусной плазмы для больных COVID-19, но все еще наблюдается ее дефицит. Как сообщил 6 июля вице-губернатор Олег Эргашев, в городских запасах имеется 164 дозы плазмы, которая позволила уже вылечить 60 больных. Еще 24 человека пока остаются на лечении.

«Люди, которые переболели COVID-19, могут принести огромную пользу. Тем, что у пациентов переболевших имеются определенные иммуноглобулины, которые позволяют проводить лечение с помощью воздействия на РНК вируса в крови у заболевших», — сказал вице-губернатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сдать плазму можно на станции переливания крови на Московском проспекте, 104, позвонить туда можно по телефону: (812) 635 68 90. Если потенциальный донор переболел более месяца назад, то он может прийти туда с паспортом. Если же болезнь отступила 14−30 дней назад, то донора предварительно еще протестируют, чтобы не нанести вреда самому донору.

«Конечно, мы нуждаемся еще в дополнительных донорах. Поэтому призываю всех, кто переболел коронавирусной инфекцией, сдавать плазму. Тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии», — добавил Эргашев.

К тому же самому призвал и заведующий отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы №40 Евгений Гарбузов. Сейчас в его клинике находятся 42 пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии.

«Безусловно, дефицит еще есть. И хочется попросить всех, перенесших коронавирусную инфекцию и кто имеет желание помочь другим людям в этой ситуации, отправиться на станцию переливания крови и сдать свою плазму», — сказал врач.

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 25 816 случаев заражения. От COVID-19 умерло 1389 человек. Выздоровели 20 174 человек.

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