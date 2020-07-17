Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 17 июля выздоровели после заражения коронавирусом 64 859 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 90 053 человек, более 72,02% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 1034 человека, а выписались по выздоровлении 1086 жителей округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Башкирии — 252 человека, в Нижегородской области — 212, в Ульяновской области — 114, в Пермском крае — 89, в Саратовской области — 85, в Кировской области — 73, в Самарской области — 71, в Оренбургской области — 53, в Мордовии — 39, в Татарии — 32, в Чувашии — 27, в Пензенской области — 15, в Удмуртии — 14, в Марий Эл — десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17 июля подтверждено 759 203 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6406 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,86%. Полностью выздоровели 539 373 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет 11,97%.

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