Нижний Новгород, , 12:02 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 16 июля выздоровели после заражения коронавирусом 63 773 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, которых насчитывается 89 019 человек, более 71,63% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 1035 человек, а выписался по выздоровлении 1091 житель округа.

За минувшие сутки больше всего выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 298 человек, в Ульяновской области — 126, в Кировской области — 104, в Пермском крае — 101, в Оренбургской области — 91, в Саратовской области — 72, в Самарской области — 67, в Башкирии — 65, в Татарии — 62, в Мордовии — 40, в Чувашии — 27, в Пензенской области — 21, в Удмуртии — 12, в Марий Эл — пятеро.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 16 июля подтверждено 759 797 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6428 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 11,71%. Полностью выздоровели 531 692 жителя России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет 11,99%.

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